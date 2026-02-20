Clima en Panamá: Lluvias intermitentes y aguaceros en el Caribe

El calor continuará siendo protagonista. El comunicado detalla que “las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 34°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 31°C y Cordillera Central de 22ºC a 25ºC”, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Panamá/Las condiciones climáticas para este viernes 20 de febrero estarán marcadas por la inestabilidad en la región Caribe, mientras que el Pacífico experimentará una combinación de estabilidad matutina y aguaceros puntuales en horas de la tarde, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el comunicado del Imhpa, “en el Caribe, durante el transcurso de la mañana, lluvias intermitentes hacia provincia de Bocas del Toro hasta Colón y Comarca de Guna Yala”. Estas precipitaciones podrían mantenerse de manera irregular durante el día, ya que “durante la tarde y resto del día, se prevén lluvias dispersas desplazándose hacia el Occidente; lluvias ocasionales hacia Colón y Comarca de Guna Yala”.

En contraste, el Pacífico iniciará la jornada con condiciones más favorables. Según el informe, “durante el transcurso de la mañana, condiciones estables, cielo parcialmente nublado a despejado”.

No obstante, para la tarde podrían registrarse cambios importantes, ya que “se prevén aguaceros puntuales con posible actividad eléctrica hacia provincia de Darién, Comarcas Emberá Wounaan, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí”, mientras que en otras zonas no se esperan eventos lluviosos significativos.

Temperaturas cálidas en gran parte del país

El calor continuará siendo protagonista. El comunicado detalla que “las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 34°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 31°C y Cordillera Central de 22ºC a 25ºC”, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Vientos moderados y condiciones marítimas variables

En cuanto al viento, se prevén corrientes variables tanto en el Caribe como en el Pacífico. El informe indica que “vientos variables de componente: Noroeste y Noreste en el Caribe con velocidades sostenidas de 10 a 20 Km/h”, mientras que en el Pacífico se registrarán “vientos variables del Noroeste, Oeste-Suroeste y Noreste con velocidades sostenidas de 10 a 20 Km/h”.

Las condiciones marítimas también presentan diferencias entre ambos litorales. En el Caribe se esperan “olas de 1.5 a 2.0 metro de altura con periodos de 07 a 08 segundos”, lo que podría representar precaución para embarcaciones pequeñas. Por su parte, en el Pacífico se reportan “olas de 0.6 a 1.0 metro de altura con periodos de 08 a 12 segundos”.

Radiación UV en niveles elevados

Otro elemento a considerar es la radiación solar. El comunicado advierte que habrá “índices máximos moderados a muy altos en el país (05 a 11+)”, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y limitar la exposición en horas de mayor intensidad.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en las áreas donde se anticipan aguaceros y actividad eléctrica durante la tarde.