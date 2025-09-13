Clima en Panamá: tormentas eléctricas y lluvias intensas afectarán varias regiones del país

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió su pronóstico para este sábado 13 de septiembre, advirtiendo sobre aguaceros fuertes dispersos en varias regiones del país, especialmente en las Provincias Centrales y la Cordillera Central.

🌧️ Condiciones por regiones

Caribe:

Durante la mañana se esperan aguaceros moderados a fuertes con actividad eléctrica en Colón y Guna Yala, extendiéndose gradualmente hacia Veraguas Norte. En la tarde y primeras horas de la noche, se prevén lluvias muy fuertes con ráfagas de viento desde Colón Costa Arriba hasta Bocas del Toro, con riesgo de caída de árboles.

Pacífico:

Desde horas tempranas ingresarán lluvias dispersas desde zonas marítimas hacia la Península de Azuero, Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. Por la tarde y noche, se intensificarán los aguaceros, con actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento desde Coclé hasta Chiriquí. También se esperan lluvias fuertes en Darién, Panamá Norte y Este, Panamá Oeste y la comarca Emberá-Wounaan (E. Sambú), con riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

🌡️ Temperaturas esperadas

Mínimas: Entre 23.5 °C y 25 °C en zonas bajas; entre 13 °C y 20 °C en áreas montañosas.

Entre 23.5 °C y 25 °C en zonas bajas; entre 13 °C y 20 °C en áreas montañosas. Máximas: De 27 °C a 30 °C en el Caribe y de 29 °C a 31 °C en el Pacífico. En la Cordillera Central, no superarán los 24 °C.

💨 Vientos

Caribe: Vientos de oeste-noroeste entre 5 y 15 km/h.

Vientos de oeste-noroeste entre 5 y 15 km/h. Pacífico: Vientos del sur-suroeste entre 5 y 15 km/h.

Vientos del sur-suroeste entre 5 y 15 km/h. Ráfagas: Hasta 40 km/h durante tormentas.

🌊 Condiciones marítimas

Litoral Caribe: Oleajes de 0.5 a 1.0 m con periodos de 7 a 8 segundos.

Oleajes de 0.5 a 1.0 m con periodos de 7 a 8 segundos. Litoral Pacífico: Olas de 0.4 a 1.5 m con periodos de 13 a 16 segundos.

Olas de 0.4 a 1.5 m con periodos de 13 a 16 segundos. Ambos litorales presentan condiciones favorables para la navegación.

☀️ Radiación UV-B

Índices bajos en el Pacífico central.

en el Pacífico central. De moderados a altos en el resto del país.

Recomendaciones:

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos extremos como inundaciones, deslizamientos o caída de árboles.