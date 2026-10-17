Clubes 4x4 llevan ayuda a comunidades de difícil acceso tras los sismos

Integrantes de los clubes 'Chorreranos Road' y 'Jimmy del West' recorren zonas alejadas del asfalto para entregar donaciones y llegar a familias que aún no han recibido asistencia.

Los Santos/Integrantes de los clubes de vehículos 4x4 se han organizado para llevar ayuda humanitaria a comunidades de difícil acceso afectadas por los sismos. Desde el área de La Chorrera, los grupos Chorreranos Road y Jimmy del West reunieron alimentos y otros aportes con el respaldo de empresas, familiares, amistades y personas solidarias.

Uno de sus representantes explicó que se encuentran distribuyendo las donaciones en distintas comunidades alejadas de las vías asfaltadas y que la prioridad es identificar los lugares donde todavía no ha llegado la ayuda para dirigir sus recorridos hacia esas áreas.

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Los voluntarios también hicieron un llamado a las Juntas Comunales para que respalden este tipo de iniciativas y faciliten donaciones a los grupos que se encargan de transportarlas hasta los sectores más apartados. Según señalaron, los recursos que distribuyen provienen principalmente de aportes particulares, por lo que consideran importante contar con mayor colaboración institucional para mantener la asistencia a las familias que más lo necesitan.

Además, destacaron que no se limitan únicamente a apoyar en situaciones de emergencia, sino que también buscan apoyar a comunidades que requieren ayuda en otras áreas, como la educación.