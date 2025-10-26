Artesanos destacan en el Festival Nacional del Sombrero Pinta'o en Coclé

Los precios de los sombreros varían según la cantidad de vueltas y el nivel de detalle. Pueden encontrarse desde los 50 dólares hasta más de $300, mientras que los modelos más finos, con 15 o más vueltas, superan los $1,000.

La Pintada, Coclé/El arte, la tradición y la identidad panameña se entrelazaron una vez más en el Festival Nacional del Sombrero Pinta'o, donde decenas de artesanos provenientes de distintas comunidades presentaron sus obras hechas a mano, símbolo del folclore y la cultura nacional.

Cristóbal Rivas, artesano de la comunidad de Las Pozas, en el corregimiento de Las Minas, destacó que las ventas han sido “aceptables”, con una demanda constante de los sombreros pinta'os, los más buscados por los visitantes. Manifestó que los sombreros pintados siempre son los preferidos por los clientes.

Los precios de los sombreros varían según la cantidad de vueltas y el nivel de detalle. Pueden encontrarse desde los $50 hasta más de $300, mientras que los modelos más finos, con 15 o más vueltas, superan los $1,000. De acuerdo con un artesano, un sombrero de 11 vueltas puede costar entre $150 y $200, dependiendo de los acabados.

Otra expositora, oriunda de La Mina, mencionó que los visitantes han mostrado interés por modelos como el sombrero fino, el blanco, entre otros. También nos han comprado sombreros para niños, tanto blancos como pintados. Los precios varían entre $120 y $650, dependiendo del modelo.

El evento también atrajo la atención de turistas internacionales, como una visitante japonesa que expresó su admiración por la calidez del pueblo y la belleza del festival. “Muy bonito, la gente es muy amable y los sombreros tienen colores preciosos”, dijo sonriente mientras mostraba su compra.

El Festival Nacional del Sombrero Pinta'o continúa consolidándose como una de las celebraciones culturales más representativas del país, donde los artesanos no solo exhiben su talento, sino que también preservan una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Con información de Nathali Reyes