Casco Peatonal: Música, arte y tradición llenaron las calles y plazas este domingo

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, tuvo como propósito promover la convivencia ciudadana y resaltar la riqueza cultural del distrito capital.

Actividad del Casco Peatonal en el área de Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.
Actividad del Casco Peatonal en el área de Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. / Cortesía de la Alcaldía de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de personas participaron este domingo 26 de octubre en una jornada cultural celebrada en el Casco Peatonal del Casco Antiguo, donde la música, el arte y las tradiciones se tomaron calles y plazas desde las 10:00 a.m. hasta pasadas las 6:00 p.m.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, tuvo como propósito promover la convivencia ciudadana y resaltar la riqueza cultural del distrito capital. En la Plaza Catedral se llevó a cabo el Festival Cultural del Calipso, que contó con la presentación de reconocidos artistas panameños como Idania Dowman, Alfredo Payne, Conexión Caribeña y Clarence Martin Jr., además de agrupaciones de danza, grupos de calipso y un Caribbean Market con productos típicos.

De manera simultánea, la Plaza Bolívar fue escenario de la actividad “Momentos Perrunos”, desarrollada entre las 2:30 p.m. y 6:30 p.m., dedicada a los amantes de las mascotas y con acceso gratuito.

Te podría interesar: Día de los Difuntos: Municipios de Chiriquí aplicarán una flexibilización en la ley seca

En tanto, la Casa de la Municipalidad albergó la 9ª Feria de Turismo y Cultura 2025, bajo el concepto Viajando Fest Experience, que reunió a más de 30 expositores con muestras turísticas, culturales y folclóricas.

El toque tradicional lo aportó el Tamborito de Callejón, que partió desde la Calle 2ª a las 3:00 p.m., con la participación de las Damas Voluntarias de Adavion, la Alcaldía de Panamá y la organización I Love Panama Chocolate como abanderados.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se establecieron restricciones vehiculares en algunas vías del Casco Antiguo y se prohibió el ingreso de envases de vidrio, bebidas alcohólicas y objetos punzantes. Durante toda la jornada se mantuvo presencia de agentes de la Policía Municipal, Policía Nacional y personal de primeros auxilios.

Temas relacionados

Alcaldía de Panamá casco antiguo Casco Peatonal Musica
Si te lo perdiste
Lo último
stats