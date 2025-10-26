Casco Peatonal: Música, arte y tradición llenaron las calles y plazas este domingo

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, tuvo como propósito promover la convivencia ciudadana y resaltar la riqueza cultural del distrito capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de personas participaron este domingo 26 de octubre en una jornada cultural celebrada en el Casco Peatonal del Casco Antiguo, donde la música, el arte y las tradiciones se tomaron calles y plazas desde las 10:00 a.m. hasta pasadas las 6:00 p.m.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, tuvo como propósito promover la convivencia ciudadana y resaltar la riqueza cultural del distrito capital. En la Plaza Catedral se llevó a cabo el Festival Cultural del Calipso, que contó con la presentación de reconocidos artistas panameños como Idania Dowman, Alfredo Payne, Conexión Caribeña y Clarence Martin Jr., además de agrupaciones de danza, grupos de calipso y un Caribbean Market con productos típicos.

De manera simultánea, la Plaza Bolívar fue escenario de la actividad “Momentos Perrunos”, desarrollada entre las 2:30 p.m. y 6:30 p.m., dedicada a los amantes de las mascotas y con acceso gratuito.

En tanto, la Casa de la Municipalidad albergó la 9ª Feria de Turismo y Cultura 2025, bajo el concepto Viajando Fest Experience, que reunió a más de 30 expositores con muestras turísticas, culturales y folclóricas.

El toque tradicional lo aportó el Tamborito de Callejón, que partió desde la Calle 2ª a las 3:00 p.m., con la participación de las Damas Voluntarias de Adavion, la Alcaldía de Panamá y la organización I Love Panama Chocolate como abanderados.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se establecieron restricciones vehiculares en algunas vías del Casco Antiguo y se prohibió el ingreso de envases de vidrio, bebidas alcohólicas y objetos punzantes. Durante toda la jornada se mantuvo presencia de agentes de la Policía Municipal, Policía Nacional y personal de primeros auxilios.