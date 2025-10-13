Colapso de grúa provoca cierre de la calle 53 de San Francisco hacia Paitilla

Las autoridades se encuentran realizando labores de inspección en el lugar para determinar si hubo personas afectadas.

Panamá/Una emergencia se registró la mañana de este lunes en el área de calle 50, en la ciudad capital, cuando una grúa de carga utilizada en la construcción de un edificio se desprendió parcialmente, impactando estructuras del proyecto en desarrollo y varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:35 a.m. en la parte trasera del complejo Soho Mall, donde se levantan nuevas edificaciones. De acuerdo con el teniente coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la caída de la estructura movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.

“En efecto, aproximadamente a las 11:35 minutos se registra una situación de emergencia aquí en el área de calle 50, específicamente en la parte trasera de la estructura de Soho. Una grúa en una construcción, una grúa de carga, se desprende una parte y cae sobre varias estructuras del propio edificio que está construyéndose y también en un estacionamiento contiguo donde ha afectado una gran cantidad de vehículos”, explicó Delgado.

Tras el desprendimiento, equipos de búsqueda y rescate realizaron inspecciones piso por piso para descartar la presencia de personas atrapadas.

“Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos heridos”, señaló Delgado, quien añadió que se continúa con una “búsqueda secundaria” entre los vehículos dañados en el estacionamiento.

Por motivos de seguridad, las autoridades evacuaron estructuras cercanas, incluyendo un banco y otros comercios de la zona, debido a que una parte de la grúa permanece suspendida y representa riesgo de caída.

Hay una parte de la grúa que todavía cuelga de un sector de la estructura y ha sido asegurada. Estamos esperando al personal de la Dirección de Seguridad de nuestra institución y del Sinaproc para que hagan la revisión correspondiente y podamos declarar la escena segura”, detalló Delgado.

Calle 53 cerrada por seguridad

Aunque la calle 50 permanece abierta al tránsito, la calle 53 que conduce hacia Paitilla fue cerrada completamente como medida preventiva.

La calle 50, como tal, está abierta al frente de la aseguradora. Sin embargo, la 53 que baja hacia Paitilla está totalmente clausurada por medidas de seguridad”, indicó Delgado, quien pidió a los conductores tomar vías alternas mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Información en desarrollo.