Colombianos en Panamá participan en la elección que definirá al próximo presidente de su país

La jornada se realiza desde este lunes 15 hasta el sábado 20 de junio en la sede consular, ubicada en vía Italia, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Panamá/La comunidad colombiana residente en Panamá comenzó a participar este lunes en la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Solo durante las primeras horas de la jornada, más de 800 ciudadanos ya habían ejercido su derecho al voto.

Las votaciones se desarrollan en el Consulado General de Colombia en Panamá y se extenderán hasta el próximo domingo 21 de junio.

El cónsul general de Colombia en Panamá, José Ignacio Soto, explicó que la jornada se realiza desde este lunes 15 hasta el sábado 20 de junio en la sede consular, ubicada en Vía Italia, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Desde el lunes 15 de junio hasta el sábado 20 de junio, en la sede o lugar de trabajo del Consulado General de Colombia en ciudad de Panamá, sobre vía Italia, estará dándose la jornada electoral en el horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde”, indicó.

El funcionario detalló que el domingo 21 de junio las votaciones se trasladarán al Hotel Paitilla, también ubicado en vía Italia, frente al consulado, manteniendo el mismo horario.

El día domingo la jornada electoral se trasladará exactamente al Hotel Paitilla, también sobre Vía Italia, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde”, precisó.

Soto recordó a los ciudadanos colombianos que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el sufragio.

“La cédula de ciudadanía colombiana es indispensable para poder votar y tener la precaución de llegar dentro de la jornada prevista”, señaló.

Asimismo, aseguró que el personal del consulado se encuentra preparado para atender a los votantes y agilizar el proceso.

El Consulado y su recurso humano está en total disposición de recibirlos y de generar la mayor celeridad posible, dentro de la transparencia que corresponde, para que la persona pueda votar sin ninguna dificultad”, manifestó.

La jornada electoral en Panamá forma parte del proceso que se desarrolla en el exterior para que los colombianos residentes fuera de su país puedan participar en la elección que definirá quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia de Colombia para el próximo período.

Tras la primera vuelta celebrada el 31 de mayo de 2026, los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda avanzaron a una segunda vuelta presidencial, luego de que ninguno lograra la mayoría necesaria para proclamarse vencedor. La jornada decisiva se celebrará el próximo 21 de junio.

Con información de Yenny Caballero.