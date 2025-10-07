Colón: Pacientes de hemodiálisis cierran vía por escasez de agua y fallas en máquinas

Colón/Por espacio de dos horas, pacientes de hemodiálisis de la Policlínica Hugo Spadafora Franco, en la provincia de Colón, realizaron el cierre parcial de los cuatro carriles de la vía Boyd-Roosevelt, a la altura del centro médico, para protestar por la falta de agua y el daño constante de la máquina de ósmosis, esencial para los tratamientos de diálisis.

Los manifestantes explicaron que la situación se ha vuelto recurrente y peligrosa, ya que en menos de 45 días la máquina se ha dañado cinco veces. “Cada vez que el agua se va, el sedimento de la tierra entra a la máquina de ósmosis y puede terminar ingresando a nuestros cuerpos, causando daños severos, incluso la muerte”, advirtieron los pacientes, visiblemente molestos ante lo que califican como una crisis sin respuesta real.

De acuerdo con los afectados, la falta de mantenimiento y la ausencia de un sistema de reserva de agua agravan la situación. “Hace un año nos prometieron poner un tanque de reserva de agua y un comedor, y nada de eso se ha hecho. Ya no se le cree nada a las autoridades”, reclamó otro paciente durante la manifestación.

Los protestantes también señalaron que, desde que una nueva empresa asumió la licitación del mantenimiento, los daños se han vuelto más frecuentes. “Desde que ellos entraron, la máquina se daña continuamente. Queremos soluciones concretas porque esto es un riesgo de mortandad”, expresó otro de los afectados.

Hasta el punto de la protesta llegó el gobernador de Colón, Julio Hernández, quien conversó con los manifestantes y propuso instalar una mesa de diálogo entre representantes de los pacientes, la empresa contratista y la Caja de Seguro Social, con el fin de buscar una solución inmediata y permitir la reapertura de la vía.

Al cierre de esta nota, la empresa a cargo del mantenimiento no había emitido declaraciones, mientras que el departamento de Relaciones Públicas de la Caja de Seguro Social informó que se encuentran a la espera de autorización de la dirección general para ofrecer una respuesta oficial.

Con información de Néstor Delgado.