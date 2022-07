Comerciantes de playa Veracruz son impactados por la situación del país

Los comerciantes de playa Veracrua también han sentido el impacto de los cierres a nivel nacional. Sus clientes casi no visitan el lugar.

Restaurante y locales recreativos vacíos es el panorama de playa Veracruz, pocos clientes, este domingo, con mesas vacias en algunos lugares, mientras que en otros ni nadie llega.

Y es que para estos comerciantes cuando ya comenzaban a tomar un poco de aire tras regresar de la pandemia, ahora les caen los cierres a nivel nacional dónde los visitantes del lugar llegan muy poco.

Según cuentan estas personas, no ha sido fácil lograr atraer los clientes en medio de estos cierres porque los turistas no viajan. Otros no quieren arriesgarse a quedarse en un cierre y quienes les llevan sus productos e insumos tampoco se arriegan a ir hasta Veracruz.

Evidentemente esta crisis ha afectado incluso a los vendedores ambulantes que expresan que la playa no es de estar vacia o con pocas personas como ha estado en los últimos fines de semana.

Los pequeños comerciantes están pidiendo a las autoridades y a quienes tienen las calles cerradas que traten de llegar a un acuerdo para evitar que se sigan dando más perdidas en el país y en los pequeños comercios que están muy golpeados desde hace tiempo.