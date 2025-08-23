Comisión 20 de diciembre: Excavaciones en Cerro Batea continuarán para ubicar restos de víctima de la invasión

Tras varias horas de excavación, los expertos no lograron ubicar los restos este sábado, por lo que confirmaron que las labores continuarán en los próximos días hasta dar con ellos.

San Miguelito/La Comisión 20 de diciembre de 1989 continuó este sábado con las jornadas de prospección arqueológica en los alrededores del antiguo cementerio de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. El objetivo es ubicar los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, quien murió el 22 de diciembre de 1989, en el Valle de Urracá, por herida de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la información recabada por la comisión, Bonilla fue herido por un proyectil y su cadáver fue recuperado por sus familiares en una cuneta. Debido a la crisis humanitaria y la falta de opciones durante ese periodo, la familia se vio obligada a enterrarlo en el cementerio clandestino de Cerro Batea, el cual operó sin registro oficial hasta 1990.

Las excavaciones comenzaron este sábado con un equipo de arqueólogos que trabaja en dos áreas específicas: una ya perimetrada y otra recientemente limpiada por la Alcaldía de San Miguelito para facilitar el acceso y el avance de los trabajos.

Un sitio con relevancia histórica y el recuerdo familiar

El cementerio clandestino está ubicado a menos de dos kilómetros del antiguo cuartel de Tinajitas, uno de los principales objetivos militares de las fuerzas estadounidenses durante la invasión de 1989. La cercanía entre ambos puntos refuerza la relevancia histórica y estratégica de este sitio en las investigaciones actuales que buscan esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a los familiares de las víctimas.

Con la esperanza de ubicar los restos, familiares del cabo segundo Eric Bonilla se presentaron en el lugar. Su esposa, Neribel, compartió que, pese a que han pasado 36 años, el recuerdo sigue vivo: “Y mi reseña era el palo de mango. Al no estar se me ha hecho un poquito difícil, pero sí estoy ubicada donde están ahorita excavando para ver si se encuentra. Pero si eh aquí esto es 36 años, él ha permanecido aquí y yo sé que él está en ese lugar que están excavando para ver si lo podemos mover para el Jardín de Paz”.

De acuerdo con la Comisión, este es un proceso que se ha venido desarrollando desde 2020, con el objetivo de que los restos de las víctimas puedan permanecer en un solo lugar. Anteriormente, ya se realizaron trabajos similares en el cementerio Jardín de Paz y en el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia de Colón.

Se trata de un proceso de prospección arqueológica, es decir, estudios de terreno para tratar de ubicar el sitio exacto donde pueda estar la víctima, dado que no existe señalización alguna. A solicitud de la familia, se busca que los restos sean exhumados y trasladados al Jardín de Paz.

Tras varias horas de excavación, los expertos no lograron ubicar los restos este sábado, por lo que confirmaron que las labores continuarán en los próximos días hasta dar con ellos.

