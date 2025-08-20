Comisión del 20 de Diciembre inicia excavaciones en cementerio clandestino en búsqueda de víctimas de la invasión

La comisión del 20 de Diciembre empezará a buscar los restos de una persona enterrada en un pequeño cementerio improvisado y desconocido en la capital durante la invasión.

Ciudad de Panamá/La Comisión del 20 de Diciembre ha iniciado una nueva fase de investigaciones centrada en el sector de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito, donde se ubica un cementerio clandestino que operó sin registro oficial hasta 1990. Este lugar se ha convertido en un punto clave en la búsqueda de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989.

Una de las principales motivaciones de esta etapa de excavaciones es la localización de los restos del cabo segundo Eric Bonilla, quien fue asesinado durante la invasión.

Según información recabada por la comisión, Bonilla fue herido por un proyectil de arma de fuego y su cadáver fue recuperado por sus familiares en una cuneta. Debido a la crisis humanitaria y la falta de opciones durante ese periodo, la familia se vio obligada a enterrarlo en el cementerio clandestino de Cerro Batea.

“Ahora, en vista de que se está realizando la exhumación, el reconocimiento y la identificación de cuerpos a través de la comisión, la familia ha solicitado el traslado de sus restos al Cementerio Jardín de Paz”, explicó José Luis Sosa, representante de la Comisión del 20 de Diciembre.

Las excavaciones comenzarán este sábado con un equipo de arqueólogos que trabajará en dos áreas específicas: una ya perimetrada y otra que fue recientemente limpiada por la Alcaldía de San Miguelito para facilitar el acceso y el avance de los trabajos.

El cementerio clandestino se encuentra a menos de dos kilómetros del antiguo cuartel de Tinajitas, uno de los principales objetivos militares de las fuerzas estadounidenses durante la invasión. La cercanía entre ambos puntos refuerza la relevancia histórica y estratégica de este sitio en las investigaciones actuales.

Con información de Nicanor Alvarado