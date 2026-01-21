Comisión de Educación aprueba subcomisión para analizar calendario escolar diferenciado

Panamá/La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión que analizará tres proyectos de ley orientados a establecer un calendario escolar diferenciado para estudiantes que residen en áreas de difícil acceso. Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Rafael Buchanan, Jonathan Vega y Jorge Bloise.

Según explicó el presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, esta iniciativa surgió a finales del año pasado, alrededor del mes de octubre, tras el fallecimiento de dos estudiantes menores de edad producto de la crecida de ríos, una situación que —indicó— evidenció los riesgos que enfrentan los alumnos en estas zonas para acceder a la educación.

Por su parte, el diputado Miguel Campos destacó la importancia de los proyectos relacionados con el calendario diferenciado y la creación de espacios educativos adecuados en áreas de difícil acceso. Señaló que estas propuestas buscan evitar tragedias como las ocurridas en las últimas décadas, en referencia a estadísticas presentadas por Jóvenes Unidos por la Educación, que reflejan una alta mortalidad asociada a las inclemencias del tiempo en estas regiones, incluyendo áreas comarcales.

Bloise indicó que propuestas similares ya se aplican en otros países de Centroamérica, donde se cuenta con calendarios académicos distintos adaptados a las realidades geográficas y climáticas. Explicó que, al tratarse de iniciativas con objetivos comunes, se realizaron tres primeros debates, ya que todas buscan garantizar el derecho a una educación de calidad sin poner en riesgo la vida de los estudiantes.

“El concepto es el mismo: garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas que viven en áreas de difícil acceso, especialmente en las comarcas”, señaló Bloise, quien adelantó que los proyectos serán analizados en la subcomisión y que se espera la participación del Ministerio de Educación (Meduca) para conocer su postura.

Uno de los proyectos propone impartir clases por módulos, otro plantea que el período lectivo se desarrolle en enero, mientras que una tercera iniciativa sugiere suspender las clases durante la temporada de lluvias. Las propuestas deberán ser unificadas, con el objetivo principal de que los estudiantes puedan asistir a la escuela de forma segura.

Además, el diputado Iglesias adelantó que autoridades de diversas comarcas han solicitado que este proyecto avance, en atención a la seguridad de los estudiantes que habitan en zonas de difícil acceso.

Con información de Elizabeth González.