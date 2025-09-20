Tragedia en la comarca Ngäbe Buglé: joven de 26 años fue asesinada por su expareja en Besikö

Comarca Ngäbe-Buglé/La comunidad de Cerro Viejo en el corregimiento de Besikö, comarca Ngäbe-Buglé, se encuentra consternada tras registrarse un femicidio que ha dejado a tres niños en orfandad y ha generado alarma entre los residentes del sector.

La víctima de 26 años fue asesinada por su expareja, de 37 años, quien le propinó cuatro puñaladas con un arma blanca causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte de manera instantánea. La pareja se había separado hace al menos tres meses.

Según relatos de la comunidad, el incidente ocurrió luego que el hombre invitara a su expareja a su domicilio para que visitara a sus hijos. Tras una discusión, la situación derivó en la agresión. De forma posterior, la noche del mismo viernes 19 de septiembre, el hombre se ahorcó en su residencia y fue hallado por algunos residentes la mañana de este sábado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso y velar por el bienestar de los menores afectados. Vecinos del sector manifestaron su consternación y aseguraron que la pareja mantenía problemas familiares.

Te podría interesar: Más de 380 pacientes recibieron atención gratuita durante feria de salud del Minsa en La Chorrera

“Es triste esta situación porque se trata de una mujer y ahora quedan niños inocentes que no tienen nada que ver con lo ocurrido”, expresó una residente, Nora Palacio, quien destacó la necesidad de promover la educación en valores dentro de las familias para prevenir la violencia doméstica.

Los moradores señalaron que este tipo de hechos generan temor e indignación, y solicitaron que se intensifiquen las acciones de prevención en la comarca, a través de capacitaciones y campañas dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

Autoridades informaron que este hecho se suma a la preocupante cifra de víctimas por violencia de género en el país, un problema que continúa afectando a familias y comunidades enteras.

Con información de Demetrio Ábrego