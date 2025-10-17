Condenan a 50 años de prisión a hombre por homicidio en Colón

Ciudadano es condenado con la pena máxima por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso en grado de tentativa.

Colón, Panamá/Los jueces de juicio de la provincia de Colón emitieron la sentencia condenatoria N.°161-2025, mediante la cual declararon penalmente responsable a un ciudadano de 23 años de edad y lo condenaron a 50 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso en grado de tentativa.

La decisión fue adoptada tras el análisis de 27 elementos probatorios presentados durante el juicio, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Colón, el tribunal también impuso una pena accesoria de prohibición del uso de armas de fuego por 30 años, una vez cumplida la condena principal.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2023, en el residencial Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, cuando el condenado, portando un arma de fuego, se acercó a una cancha deportiva y disparó en múltiples ocasiones, hiriendo a dos menores de edad. Uno de ellos falleció a consecuencia de las heridas.