Asesinan a un hombre en Villa del Caribe, Colón: es el tercer homicidio en menos de 48 horas

colón/La violencia vuelve a estremecer a la provincia de Colón. Un hombre de 35 años fue asesinado la noche de este jueves en la comunidad de Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, en un nuevo hecho de sangre que eleva a tres el número de homicidios registrados en menos de 48 horas en esta región del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró cuando la víctima, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, se encontraba en las afueras de una residencia realizando trabajos de mecánica en un vehículo. En ese momento, fue sorprendido por varios sujetos armados que, sin mediar palabra, le propinaron múltiples disparos.

Tras el ataque, el hombre cayó al suelo gravemente herido. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades y lo trasladaron de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos de turno intentaron reanimarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, llegó al cuarto de urgencias sin signos vitales.

La Policía Nacional acordonó de inmediato el área para preservar la escena del crimen, mientras unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público realizaron las primeras diligencias. En el sitio se recolectaron varios casquillos de bala que serán analizados como parte de las investigaciones para identificar el tipo de arma utilizada y a los responsables del ataque.

Residentes del sector manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en Villa del Caribe, una comunidad que en los últimos meses ha sido escenario de diversos enfrentamientos vinculados presuntamente a ajustes de cuentas y rivalidades entre pandillas.

Las autoridades policiales mantienen operativos de búsqueda en diferentes puntos del corregimiento para ubicar a los sospechosos, mientras el Ministerio Público abrió una investigación por homicidio doloso.

Este caso se suma a otros dos homicidios ocurridos recientemente en Colón, donde las estadísticas de violencia siguen en aumento. Tan solo en lo que va del mes, las autoridades reportan varios asesinatos vinculados a conflictos entre grupos criminales, lo que ha generado preocupación entre los residentes y organizaciones comunitarias.