Colegios particulares enfrentan crisis económica y advierten posible cierre de centros educativos

La estabilidad de los colegios particulares en Panamá atraviesa uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con la Unión Nacional de Centros Particulares (Uncep), cerca del 50% de estas instituciones educativas enfrenta dificultades operativas derivadas del incremento en la morosidad de los pagos y la disminución de la matrícula, un fenómeno que se agudizó desde la pandemia y que amenaza con el cierre de varios planteles.

Rubén Castillo, abogado de la Uncep, explicó que la situación se debe, en parte, a disposiciones legales que obligan a los colegios a mantener a los estudiantes en el sistema educativo aun cuando no estén al día con sus pagos. “Esa norma ha generado que la morosidad llegue en algunos casos hasta el 50%. Si el acudiente no llega a un acuerdo de pago, el colegio está obligado a mantener al estudiante y a entregarle las certificaciones académicas”, señaló.

Castillo advirtió que este tipo de medidas han debilitado la sostenibilidad financiera de las instituciones privadas, que además deben enfrentar aumentos en los costos operativos como salarios de docentes, energía eléctrica y combustible. “Los colegios no pueden actuar arbitrariamente, pero tampoco pueden sostenerse si no se les permite ajustar sus cuotas ante la realidad económica del país”, agregó.

A esta situación se suma el debate por el proyecto de ley 380, que plantea que los colegios particulares solo podrán realizar aumentos en las matrículas o mensualidades cada tres años. Para la Uncep, esta propuesta es “ilógica e irracional”, pues desconoce la posibilidad de fluctuaciones económicas imprevisibles que pueden comprometer la viabilidad de los centros educativos.

“Un colegio podría no sobrevivir tres años sin ajustar sus tarifas ante un aumento de costos. Este tipo de iniciativas ponen en riesgo la existencia de muchos planteles que atienden a familias de clase media y sectores populares”, sostuvo Castillo, quien también calificó de “populista” la disposición que exige el aval mayoritario de los padres de familia para aprobar cualquier aumento.

El abogado insistió en que el problema de fondo es la falta de fortalecimiento del sistema de educación pública. “No podemos resolver la crisis educativa atacando a los colegios particulares. Lo primero debe ser mejorar la educación pública, como en los tiempos en que estudiar en una escuela oficial era motivo de orgullo”, expresó.

En los últimos años, varios colegios privados han cerrado sus puertas por la falta de sostenibilidad. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha registrado un aumento en la matrícula de los colegios oficiales, especialmente en aquellos con mejor reputación académica.

Castillo hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que revise la propuesta legislativa con una “visión racional y equilibrada”, advirtiendo que la intervención excesiva del Estado en la administración de los colegios particulares podría tener consecuencias graves. “Si seguimos con esta tendencia, podríamos quedarnos sin la educación pública fortalecida y sin la educación particular sostenible”, concluyó.