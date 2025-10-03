Intento de homicidio en colegio de Colón: Ordenan detención por 9 meses a dos adolescentes

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y la Comarca Guna Yala solicitó ante un juez la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la detención provisional por un período de nueve meses mientras avanzan las investigaciones.

Colón/Dos adolescentes fueron imputados por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa tras el hecho de violencia ocurrido en el colegio José Guardia Vega, el pasado 2 de octubre de 2025, donde cuatro estudiantes resultaron heridos con arma blanca.

A solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de la provincia de Colón y la Comarca Guna Yala, se declaró legal la aprehensión, se imputaron cargos por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y se ordenó la detención provisional por el término de 9 meses a dos adolescentes.

De acuerdo con las autoridades, los adolescentes habrían intentado quitarles la vida a cuatro jóvenes durante el ataque. Dos de las víctimas permanecen hospitalizadas y otras dos ya recibieron el alta médica.

Te puede interesar: Dos de los estudiantes apuñalados en Colón permanecen hospitalizados; Meduca suspendió clases en el plantel

Aparentemente, lo que motivó este acto de violencia fue presión por parte de un grupo para que los jóvenes ingresen a una pandilla que opera en la provincia.

A partir de este lunes, las clases en el plantel serán reiniciadas con la vigilancia de miembros de la Policía Nacional.

La Procuraduría General de la Nación reiteró en un comunicado su compromiso de realizar investigaciones objetivas y transparentes, al tiempo que rechazó los actos de violencia que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.