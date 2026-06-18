Condenan a cinco años de prisión a hombre por estafa calificada; deberá pagar más de $272 mil

Los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2024, cuando el condenado, quien laboraba para la empresa afectada, habría solicitado pagos bajo el argumento de cubrir servicios.

Ciudad de Panamá/Un hombre fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa calificada, luego de que la Fiscalía Metropolitana demostrara que obtuvo pagos de una empresa bajo supuestos servicios logísticos que nunca fueron prestados. Además de la pena de cárcel, deberá pagar más de 272 mil dólares al Tesoro Nacional.

La decisión fue emitida por un tribunal, que además impuso como pena accesoria el pago de $272,315 al Tesoro Nacional, suma que deberá ser cancelada en un plazo de 12 meses. También se ordenó la detención inmediata del sentenciado y su traslado a un centro penitenciario para cumplir la condena.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2024, cuando el condenado, quien laboraba para la empresa afectada, habría solicitado pagos bajo el argumento de cubrir servicios relacionados con consignataria, transporte, guías aéreas, almacenamiento y manejo de embarques.

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Para sustentar dichas solicitudes, presentó documentación vinculada a supuestos proveedores y servicios que no correspondían a operaciones reales, lo que generó un perjuicio económico a la compañía.

El Ministerio Público acreditó que la conducta del condenado permitió obtener un beneficio ilícito mediante engaño, afectando el patrimonio económico de la empresa afectada.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso en la investigación y judicialización de delitos que atenten contra el patrimonio económico.