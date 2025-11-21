Condenan a dos hombres por tráfico de migrantes en Darién

Dos individuos fueron detenidos en flagrancia mientras transportaban, a bordo de una piragua, a 15 migrantes de nacionalidad vietnamita.

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada logró una condena de 8 años de prisión para un hombre y de 8 años y 6 meses para otro ciudadano, por el delito de tráfico de migrantes, luego de que un Tribunal de Juicio Oral en Darién validara un acuerdo de pena alcanzado durante la audiencia realizada en esta provincia.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024 en el río Colicordio, en la comunidad de Canan, ubicada en la comarca Emberá Wounaan. Ese día, ambos individuos fueron detenidos en flagrancia mientras transportaban, a bordo de una piragua, a 15 migrantes de nacionalidad vietnamita que se encontraban en el país de manera irregular y sin ningún tipo de control migratorio.

Las autoridades señalaron que los condenados colaboraban y facilitaban la entrada y salida de estas personas del territorio nacional.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene su compromiso de conducir investigaciones objetivas y transparentes, además de ejercer la acción penal ante los tribunales cuando corresponda, conforme lo establece la Constitución y la ley.