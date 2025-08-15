Conductor de plataforma digital es aprehendido en Arraiján por supuesta violación a dos menores

Las autoridades encontraron evidencias durante el allanamiento en la residencia del presunto vinculado.

Arraiján/La Policía Nacional, a través de diligencia de allanamiento, aprehendió a un hombre supuestamente vinculado al delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación en perjuicio de dos menores.

Se trata de un conductor de la plataforma digital, el cual es investigado por el presunto abuso de dos adolescentes.

El hecho se dio cuando las jóvenes solicitaron el servicio de transporte por la plataforma para dirigirse a su colegio.

Tras la verificación en la residencia del sospechoso ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, los agentes encontraron equipos tecnológicos, por lo que fueron decomisados para continuar con las investigaciones.