Conductor de taxi embiste a miembros de la policía al intentar evadir sanción de tránsito

Durante el incidente, la motocicleta en la que se desplazaba la unidad de tránsito también resultó con daños materiales.

Dos unidades policiales resultaron lesionadas durante un punto de control en el sector de Mocambo, luego de que el conductor de un taxi presuntamente los embistiera al intentar evadir una sanción por infringir el reglamento de tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró cuando agentes de la Policía Nacional, entre ellos una unidad de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, le dieron la voz de alto al conductor por incurrir en manejo desordenado. Sin embargo, el ciudadano hizo caso omiso a la indicación y, en su intento de darse a la fuga, colisionó contra los uniformados.

🔗Puedes leer: Dos mujeres heridas con perdigones tras operativo policial en Concepción la Vieja

Ante la situación de riesgo generada, fue necesaria la intervención de otras unidades policiales para reducir y aprehender al implicado.

Durante el incidente, la motocicleta en la que se desplazaba la unidad de tránsito también resultó con daños materiales.

El conductor fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.