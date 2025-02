Consejo de Gabinete aprueba extensión del interés preferencial, esta vez sin fecha de vencimiento

Los miembros del Consejo de Gabinete aprobaron el proyecto de ley que establece la extensión del interés preferencial, la cual elimina la tasa de referencia para crédito hipotecario, o sea que queda libre a las tasas del mercado del sistema bancario y alcanza viviendas de hasta 120 mil dólares.

Jaime Antonio Jované Castillo, ministro de Vivienda, explicó que son tres 'tramos básicos de interés preferencial'. El primero es para viviendas nuevas hasta 50 mil dólares con un subsidio en la tasa del 4%; el segundo es para viviendas de $50 mil a $80 mil por siete años con 84 meses de subsidio con una tasa del 3.5%, mientras que el tercer tramo es para viviendas de $80 mil a $120 mil con una tasa del 3% con 6 años y 72 meses de subsidio.

"No hay tasa de referencia, no tienen fecha de vencimiento, la cobertura del subsidio estará en el presupuesto del Estado. Se refiere a viviendas nuevas. La motivación de continuar con esto es derribar la incertidumbre sobre las tasas de interés que vencen en el tiempo y esta no vencerá", expresó.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que este concepto de 'tasa flotante' ha tenido gran éxito en otros países y genera competencia en el mercado para que las familias tengan más opciones. Además, dijo que lo más destacable es que no tiene fecha de vencimiento, lo que crea incertidumbre en el mercado.

Agregó que a los bancos se les va a cancelar la totalidad del subsidio de los intereses acumulados a la fecha, a más tardar a inicios del mes de abril, para que puedan reactivarse de forma proactiva en el mercado hipotecario para que las familias tengan acceso a una vivienda, así como reactivar esta actividad económica.

Afirmó que son 272 millones de dólares que se le deben a la banca panameña que serán cancelados.