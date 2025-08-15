Consejo Nacional del Agua no ha recomendado uso del lago Bayano para abastecer el Canal

Ciudad de Panamá, Panamá/Sobre la posibilidad del uso del lago Bayano como fuente hídrica para la operación del canal de Panamá, el Consejo Nacional de Agua (Conagua) aclaró que no ha emitido, evaluado ni recomendado esta opción.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo que las declaraciones que ha dado un exfuncionario de Conagua en medios y foros públicos “proviene de una iniciativa presentada a título personal, lo cual no representa el análisis técnico, la postura oficial, ni el consenso de sus miembros actuales”. La aclaración del Orillac fue emitida a través de una nota, aunque no señala la identidad del exfuncionario.

Asimismo, indicó que cualquier posición oficial sobre alternativas de abastecimiento hídrico será recomendada oportunamente, una vez finalice el debido proceso de evaluación, en coordinación con las entidades competentes del Estado.