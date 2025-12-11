Continúan los desalojos de buhoneros en la 24 de Diciembre: 'Es inhumano, nos dejaron sin sustento'

Los vendedores aseguran que tenían una autorización municipal temporal para mantenerse en el área y que esperaban continuar trabajando durante la temporada navideña antes de una eventual reubicación

Un grupo de vendedores que operaba en las inmediaciones de la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá denunció este jueves haber sido desalojado y haber perdido parte de su mercancía durante un operativo realizado por la administración del sistema de transporte.

Según relataron los comerciantes, dedicados a la venta de bolería, artículos navideños y frutas, sus puestos fueron desmontados y parte de sus productos fueron decomisados sin que se les ofreciera una alternativa para reubicarse en plena temporada de fin de año.

“Esto es inhumano. Nos han quitado, nos han cortado, se han llevado la mercancía y no tenemos soluciones”, expresó una de las afectadas, quien señaló que muchos cuentan con patentes municipales y que el área era su principal sustento económico. Otro comerciante lamentó que el desalojo ocurriera en diciembre, “un mes donde todos llevamos el pan a la casa”.

Los vendedores aseguran que tenían una autorización municipal temporal para mantenerse en el área y que esperaban continuar trabajando durante la temporada navideña antes de una eventual reubicación. “Si nos hubieran dado una solución, como un empleo, un traslado o un lugar asignado, sería distinto. Pero así, ¿cómo hacemos esta Navidad?”.

Operativo del Metro de Panamá

Consultado sobre el procedimiento, el Metro de Panamá indicó que no contaba con voceros autorizados en ese momento para ofrecer declaración, pero aclaró que el operativo forma parte de un seguimiento al realizado el 25 de noviembre, en el que aún quedaban dos puestos pendientes de desalojo.

Los comerciantes insistieron en que la medida los deja en una situación vulnerable justo en el periodo de mayor actividad comercial del año y pidieron a las autoridades considerar una reubicación o soluciones que les permitan continuar trabajando.

