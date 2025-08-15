Contralor Flores confirma depuración de 9,000 funcionarios de la planilla estatal

El aumento de la planilla estatal es una queja recurrente de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada.

Panamá/Unos 9,000 funcionarios han sido depurados de la planilla estatal en los últimos meses, según confirmó el contralor de la República, Anel "Bolo" Flores.

Creo que son casi 9,000 funcionarios menos. Obviamente se está depurando el proceso porque definitivamente la carga de planilla es muy alta para el tamaño del presupuesto y del país”, dijo.

Señaló que “estamos gastando casi 5,500 millones en planilla, que es un número muy alto para un país del tamaño que tenemos”. Aseguró que estas acciones “no se tratan de tirar gente a la calle, porque también son panameños que tienen derecho a trabajar, pero obviamente sí queremos tener los mejores funcionarios, dedicados, con la camiseta de Panamá por el bien del país”.

El aumento de la planilla estatal es una queja recurrente de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada.

El informe de la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2025, indica que la planilla del Estado se ubicó en 249,270 funcionarios, de los cuales 239,132 eran permanentes y 10,138 eventuales. De esa cifra, 156,226 laboraban en el Gobierno Central y 93,044 en el sector descentralizado.

La cifra representa un incremento de 4,466 funcionarios en comparación con enero de 2025, cuando la planilla total fue de 244,804 trabajadores.

Según la Contraloría, los movimientos en la planilla han ocurrido principalmente en los cargos eventuales. La mayor rotación se observó en el Ministerio de Seguridad Pública, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Mientras tanto, en enero pasado, las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, generaron múltiples reacciones tras su discurso inaugural de la segunda legislatura del primer período en la Asamblea Nacional.

En su intervención, criticó la existencia de funcionarios, a quienes calificó como “botellas” o “vagos”, que cobran salarios sin realizar funciones reales en los ministerios e instituciones a nivel nacional.

Con información de Demetrio Ábrego