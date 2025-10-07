Abren convocatoria para la segunda edición de la beca de investigación Magaly Muguercia

👉🏻 La convocatoria estará abierta hasta el 5 de noviembre, a las 12:00 mediodía (hora local de cada país). 👉🏻 En esta edición, dos investigaciones serán seleccionadas y recibirán un apoyo económico de 7.500 euros cada una, además del acompañamiento especializado de un Comité Asesor que orientará su desarrollo hasta la publicación de los resultados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas (Iberescena) anunció la apertura de la segunda edición de la beca de investigación Magaly Muguercia, dirigida a investigadores, artistas y gestores culturales de los países miembros, entre ellos Panamá, que desarrollen proyectos vinculados a las Artes Escénicas Iberoamericanas.

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de noviembre, a las 12:00 mediodía (hora local de cada país). La iniciativa, creada en homenaje a la ensayista cubana Magaly Muguercia, busca fortalecer la investigación escénica dentro del Espacio Cultural Iberoamericano.

En esta edición, dos investigaciones serán seleccionadas y recibirán un apoyo económico de 7.500 euros cada una, además del acompañamiento especializado de un comité asesor que orientará su desarrollo hasta la publicación de los resultados.

Te podría interesar: Darío Solís Caballero, designado nuevo comisionado nacional de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), podrán postular personas naturales con nacionalidad o residencia legal mínima de tres años en alguno de los 18 países miembros de Iberescena. Los proyectos deberán encontrarse en etapa avanzada, ya sea como tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o como trabajos de investigación aplicados (estudios de caso, mapeos, inventarios, entre otros).

Uno de los requisitos es que las propuestas incluyan un enfoque comparativo entre al menos dos países miembros. Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través de la plataforma de Iberescena, en el apartado “Mis Solicitudes Beca”, donde los aspirantes deberán completar los formularios y adjuntar la documentación requerida en idioma español.

Las investigaciones serán evaluadas por un Comité de especialistas en Artes Escénicas Iberoamericanas, y la decisión final se dará a conocer en la Reunión Ordinaria del Consejo Intergubernamental de Iberescena, prevista entre marzo y abril de 2026. Los resultados serán publicados en el sitio web y redes sociales oficiales del programa.