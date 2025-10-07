Darío Solís Caballero, designado nuevo comisionado nacional de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá

🧪 El nombramiento fue anunciado por el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, tras la elección de Solís de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores. 🧪 Darío Solís Caballero cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, que combina la investigación científica, la gestión de innovación y el liderazgo en proyectos de ciencia y tecnología.

Ciudad de Panamá, Panamá/El doctor Darío Solís Caballero fue designado como nuevo comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, cargo adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El nombramiento fue anunciado por el secretario nacional de la entidad, Eduardo Ortega Barría, tras la elección de Solís de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores.

De acuerdo con la Senacyt, Solís cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, que combina la investigación científica, la gestión de innovación y el liderazgo en proyectos de ciencia y tecnología. De igual forma, ha trabajado en la captación y formación de talento científico, así como en la creación de asociaciones de investigación y desarrollo (I+D) multisectoriales y multidisciplinarias.

En su carrera destaca como director general del Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech Panamá, asesor del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en iniciativas estratégicas y director de investigación en la misma casa de estudios, donde también se desempeñó como profesor de ingeniería mecánica y eléctrica.

A nivel internacional, ejerció como científico investigador senior en la Universidad de Iowa, donde dirigió la División de Modelado y Simulación en el Simulador Nacional de Conducción Avanzada.

En el sector privado ha ocupado cargos como presidente de Verde Power Corporation, consultor en estrategia de negocios e innovación y director de Austral Ingeniería y Software Inc. Se pudo conocer que el nuevo comisionado también es ingeniero electromecánico becado por el programa Fulbright, con una maestría y un doctorado en Ingeniería Mecánica. Fue el primer doctor en modelado y simulación del National Advanced Driving Simulator. Ha publicado en seis revistas científicas, ocho reportes técnicos y nueve conferencias internacionales, además de participar como ponente en seminarios y talleres a nivel nacional e internacional.

Retos y funciones

Como nuevo comisionado nacional, Solís tendrá entre sus principales responsabilidades:

Representar a Panamá en el ámbito comercial y atraer inversiones en el sector de semiconductores Coordinar los esfuerzos de las entidades que conforman la Comisión Nacional de Microelectrónica y Semiconductores Gestionar proyectos y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones Representar al país en foros nacionales e internacionales vinculados al desarrollo de la industria

La Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores participará desde este 7 al 9 de octubre en Arizona, Estados Unidos, en la feria Semicom West, el mayor evento de microelectrónica en Norteamérica, que reúne a líderes de la industria, startups e investigadores para fomentar la colaboración, el desarrollo de talento y la atracción de inversiones.

La Comisión Nacional de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores está presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y cuenta con la participación del secretario nacional de Senacyt, Eduardo Ortega Barría.