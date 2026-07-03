Coordinan apoyo para damnificados por incendio en Santa Ana

En respuesta a la crisis, un vocero de los damnificados confirmó que un total de 14 familias están siendo atendidas en el centro de acopio temporal.

Al menos 42 personas adultas y ocho menores de edad se encuentran albergadas provisionalmente en la Junta Comunal de Santa Ana tras el devastador incendio registrado en un edificio, ubicado en el Casco Antiguo. El siniestro, ocurrido en horas de la noche del miércoles, destruyó por completo tanto las viviendas como los locales comerciales que operaban dentro de la estructura, dejando a un total de 14 familias en una situación de total vulnerabilidad al haberlo perdido todo.

Ante esta emergencia, las personas afectadas han manifestado su incertidumbre, ya que muchos dependían de los negocios que mantenían en el inmueble para su sustento diario. Uno de los damnificados relató que el siniestro comenzó alrededor de las 7:50 p.m., momento en que todos los locales del frente ya estaban cerrados.

El afectado, quien residía en la parte posterior del edificio, detalló que cuando se percataron de la situación, el fuego ya había consumido la parte frontal, por lo que no tuvieron tiempo de salvar ninguna de sus pertenencias y únicamente lograron ponerse a salvo ellos mismos.

Por su parte, otra de las ciudadanas afectadas coincidió en que las pérdidas materiales son totales, incluyendo su vivienda, local y mercancía. La damnificada expresó su agradecimiento por el apoyo recibido hasta el momento, aunque recalcó que se encuentran desempleados y solicitó de manera urgente la ayuda del presidente, el alcalde y los ministros para encontrar una solución a su situación, además de mencionar que los niños no han podido retomar sus clases por falta de uniformes y calzado.

En respuesta a la crisis, un vocero de la junta comunal detalló que un total de 14 familias están siendo atendidas en el centro de acopio temporal.

De igual forma, precisó que desde la noche del siniestro, la junta comunal y la representante de la zona han brindado acompañamiento continuo en una labor conjunta con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud (Minsa) y la empresa privada.

En el plano de las soluciones habitacionales a largo plazo, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, aclaró que la emergencia del Casco Antiguo en San Felipe afectó a unas 22 familias.

Respecto a este grupo, el titular del Miviot explicó que 18 de estas familias fueron trasladadas inicialmente a un gimnasio y posteriormente reubicadas en el Hotel Doral, mientras que otra familia optó por retirarse a una propiedad privada en Playa Leona.

El jefe de la cartera habitacional indicó que las diversas instituciones del Estado procederán con la revisión de las condiciones particulares de cada caso para determinar la viabilidad de los apoyos permanentes, tras observar que la mayoría de los afectados por uno de estos incidentes son ciudadanos extranjeros.

Mientras tanto, las autoridades de salud continúan brindando atención médica a las familias refugiadas en la Junta Comunal de Santa Ana, quienes se mantienen a la espera de ser trasladadas a un albergue temporal definitivo mientras la ciudadanía se moviliza para hacer llegar donaciones esenciales.

Información de Jessica Román

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