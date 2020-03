EEUU realizará vuelos para repatriar a estadounidenses en Panamá

A través de su página web, la embajada norteamericana explicó que está trabajando en dos opciones de evacuación a través de 2 vuelos militares, programados para el 2 y 4 de abril, con un número limitado de asientos disponibles.

Agregaron que están en la fase de notificar a las personas que ya han expresado su interés en ser evacuados de Panamá sobre estos vuelos.

Así las cosas el primer vuelo, saldrá el 2 de abril, del Aeropuerto de Panamá Pacífico a las 9:05 p.m. y llegando a la Base de la Fuerza Aérea Eglin, Fort Walton Beach, FL, para llegar a la 1:15 a.m. del 3 de abril.

En tanto, el otro vuelo está programado para el 4 de abril, también con salida de Panamá Pacífico a las 4:53 p.m. y llegando a la Base de la Fuerza Aérea Goodfellow, San Angelo, TX, para llegar a las 8:43 p.m.

A pesar de que solo hay 2 vuelos programados, la embajada indicó que proyecta otros adicionales del Departamento de Defensa hasta el 9 de abril, con asientos limitados.

La entidad norteamericana manifestó que continuará investigando opciones comerciales militares y civiles adicionales.

