Corredor Norte: instalan nuevas cámaras tras reportes de robos y ataques con piedras a conductores

Ante esta situación, la empresa hizo un llamado a los usuarios afectados por este tipo de hechos a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Panamá/Los reportes de ataques contra conductores en el Corredor Norte llevaron a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a instalar nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la vía, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar la identificación de los responsables.

La medida se implementó en sectores como Villa Lucre, el tramo Madden y Kuna Nega, zonas donde durante el mes de mayo se registraron más de cuatro incidentes en los que personas lanzaron piedras contra vehículos en circulación.

Según la información suministrada por ENA, estos hechos estarían relacionados con intentos de robo a conductores que transitan por la autopista.

Las nuevas cámaras cuentan con tecnología de última generación y permitirán ampliar la cobertura de monitoreo en áreas consideradas de riesgo.

Ante esta situación, la empresa hizo un llamado a los usuarios afectados por este tipo de hechos a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, ya que la información suministrada por las víctimas resulta clave para el desarrollo de las investigaciones.

Lenín Flores, director de Operaciones de ENA, exhortó a los conductores a reportar cualquier incidente para facilitar la actuación de las autoridades y fortalecer las acciones de seguridad en los corredores.

La instalación de estos equipos forma parte de las medidas adoptadas para mejorar la vigilancia en la red de autopistas y responder a las preocupaciones de los usuarios ante los recientes ataques reportados en el Corredor Norte.

Con información de Jessica Román.