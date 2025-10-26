¡Aires patrióticos! Corregimiento de Don Bosco celebra su gran Desfile Familiar 2025

Este desfile no es solo una exhibición musical, sino un evento concebido como una jornada familiar para celebrar la unión y el espíritu que caracteriza al corregimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El corregimiento de Don Bosco vive este domingo 26 de octubre una jornada de celebración, cultura y espíritu comunitario con su esperado Gran Desfile Familiar 2025. El evento, que ya es una tradición, arrancó a partir de las 11:00 a.m.

Cientos de residentes y familias se congregaron en la Avenida Segunda de Don Bosco para disfrutar de un domingo lleno de alegría y talento.

El punto central de esta celebración es la participación de diversas bandas escolares e independientes, que prometen poner a vibrar las calles con su música, coreografías y entusiasmo, como preámbulo al Mes de la Patria.

El desfile de este año cuenta con una lista de once bandas escolares que mostrarán el talento y la disciplina de la juventud panameña.

Escuela Bilingüe Villa Catalina Escuela Particular Osiris Escuela Bilingüe San Miguel Arcángel Escuela Federico Escobar Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio Escuela San Francisco de Miranda Instituto Bilingüe Cristiano Elohim Academia Interamericana de Panamá Colegio Claret Escuela IPT Don Bosco Eliel Bilingual Institute

Este desfile no es solo una exhibición musical, sino un evento concebido como una jornada familiar para celebrar la unión y el espíritu que caracteriza al corregimiento.

Algunos de los asistentes dijeron que es una actividad que brinda distracción a las familias y a la juventud. Otros disfrutaron de ver a sus hijos desfilando.

Los comerciantes informales aprovecharon para vender alimentos y diferentes artículos y así llevar sustento a sus hogares.

El Gran Desfile Familiar se consolida como una de las actividades más importantes en el calendario de Don Bosco, prometiendo un espectáculo memorable a lo largo de la Avenida Segunda.

Con información de Hellen Concepción