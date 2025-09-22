Corte pide al MEF reconsiderar recorte que limita implementación del modelo de procedimiento civil

Los magistrados López y Olmedo Arrocha defendieron las reformas del Código Civil, destacando la importancia de la oralidad, pero alertaron que “exige más personal” para garantizar su correcta implementación.

Panamá/El Órgano Judicial presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $395,028,500 para 2026; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó reducirlo a $351,234,473, es decir, $43 millones menos, lo que podría afectar de manera significativa tanto el funcionamiento como las inversiones de la institución.

La presidenta de la Corte, María Eugenia López, advirtió que esta reducción afectaría proyectos estratégicos como la continuidad del desarrollo del Sistema de Monitoreo y Videovigilancia de las sedes judiciales, con un costo estimado de $1,500,000.

El sistema permitirá la vigilancia en tiempo real de áreas interiores y exteriores en cuatro sedes: la Unidad Judicial Regional de San Miguelito, la de Colón, el Edificio Ampyme y la sede del Sistema Penal Acusatorio de Colón, incorporando mejoras tecnológicas y analítica avanzada.

El recorte también afectaría el proyecto de archivos judiciales electrónicos, que impacta a 109 despachos judiciales, y limita la capacidad de implementación del nuevo modelo de procedimiento civil, que inició en 2025.

Este nuevo modelo civil, basado en la oralidad, requiere aproximadamente 486 nuevas posiciones que ya están laborando, con un costo promedio de $1 millón, pero que no fueron contempladas para 2026; así como la creación de tres nuevos magistrados y 20 despachos adicionales a nivel nacional para juzgados municipales.

Los magistrados López y Olmedo Arrocha defendieron las reformas del Código Civil, destacando la importancia de la oralidad, pero alertaron que “exige más personal” para garantizar su correcta implementación.

En términos de inversión, el recorte representa $8 millones, mientras que el impacto en funcionamiento sería de $6 millones, incluyendo pagos pendientes por cambios de categoría de psicólogos y trabajadores sociales, además de la gratificación anual para aguinaldo de los funcionarios judiciales, que pasaría de $4.2 millones en 2025 a $2.7 millones en 2026. Actualmente, el Órgano Judicial cuenta con 7,020 funcionarios, entre magistrados, jueces, secretarios, subdirectores y directores.

Ante las preocupaciones planteadas, el MEF señaló que “se está cumpliendo con lo que establece la ley y un poquito más. El Órgano Judicial recibirá no menos del 2% de los fondos del gobierno central”. Sin embargo, la Corte insiste en que los recortes podrían afectar la eficiencia operativa y la implementación de proyectos tecnológicos esenciales para la modernización del sistema judicial.