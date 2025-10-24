Corte Suprema cierra el último recurso de Martinelli en el caso New Business y mantiene firme su condena

A través del Edicto N.° 1433 , la Corte revocó la sentencia del 1 de marzo de 2024 emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá y declaró la “sustracción de materia”.

Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró definitivamente el último recurso judicial presentado por el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, dentro del proceso por blanqueo de capitales en el caso New Business, causa por la que fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y el pago de una multa de 19 millones.

A través del Edicto N.° 1433, la Corte revocó la sentencia del 1 de marzo de 2024 emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá y declaró la “sustracción de materia” en la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Martinelli.

Con esta decisión, el máximo tribunal ordenó el cese del procedimiento y el archivo del expediente, dejando sin efecto cualquier trámite pendiente. La medida fue firmada por la secretaria general Yanixa Yuen y respaldada por la mayoría de los magistrados del Pleno, aunque algunos emitieron salvamentos de voto.

La resolución pone fin al último recurso que se mantenía activo en el marco de las investigaciones por el caso New Business, y ratifica la firmeza de la condena impuesta contra el exmandatario.

Martinelli había presentado varios recursos ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión judicial que lo declaró culpable de blanqueo de capitales, y en este caso un habeas corpus con el que buscaba evitar la detención; pero, con este fallo del Pleno se cierra toda posibilidad de, judicialmente, evitar la condena.

El expresidente, quien enfrenta una sentencia condenatoria en firme dentro de uno de los casospor blanqueo de capitales más emblemáticos de los últimos años, se encuentra asilado en Colombia. Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión; además, se le impuso una multa por $19 millones, tras hallársele culpable del delito de blanqueo de capitales en la trama de corrupción para la compra del Grupo Editorial Panamá América por cerca de $43 millones que provenían de fondos del Estado, venta concretada en el año 2010.

Caso New Business

Las investigaciones del caso New Business iniciaron el 6 de marzo de 2017, donde el Ministerio Público señaló que logró identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A., se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de $43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.