Corte rechaza demandas de inconstitucional a Ricardo Martinelli en caso New Business

La condena de 10 años y 8 meses de prisión, además de una multa por $19 millones por el caso New Business se mantiene.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de analizar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, decidió rechazar el recurso en una decisión mayoritaria de 7 votos a favor y 2 en contra.

Las demandas presentada por Nadia Castillo, en representación de Martinelli, fue admitida en noviembre de 2024 por el magistrado Olmedo Arrocha. La misma apelaba a que el exmandatario estaba protegido por el principio de especialidad contemplado en el Tratado de Extradición con los Estados Unidos.

Durante este proceso judicial, y en los otros casos que se siguen en su contra, el exmandatario ha insistido en que se violó este principio; sin embargo, la Corte ya en el pasado ha señalado que no contaba con esta protección. Del mismo modo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido su opinión sobre el asunto, coincidiendo con la Corte.

Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión; además, se le impuso una multa por $19 millones, tras hallársele culpable del delito de blanqueo de capitales en la trama de corrupción en la compra del Grupo Editorial Panamá América por cerca de $43 millones con fondos del Estado, venta concretada en el 2010.

Caso New Business

Las investigaciones del caso New Business iniciaron el 6 de marzo de 2017, donde el Ministerio Público señaló que logró identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A., se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.