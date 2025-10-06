Ricardo Martinelli es emplazado por el Juzgado en caso Odebrecht; desconocen su paradero

La jueza Baloisa Marquínez pide a la población en general y a las autoridades para que "manifiesten el paradero desconocido del imputado y,...de no hacerlo así, el mismo no será juzgado hasta tanto se de su comparecencia".

Ciudad de Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales emitió hoy el edicto emplazatorio No. 36-2025, con el que pretende ubicar el expresidente Ricardo Martinelli para notificarlo de la audiencia pendiente por el caso Odebrecht, programada para el 11 de noviembre de 2025.

Martinelli, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, debe comparecer ante ese despacho judicial. A través del edicto, la jueza Baloisa Marquínez pide a la población en general y a las autoridades que "manifiesten el paradero desconocido del imputado y, ...de no hacerlo así, el mismo no será juzgado hasta tanto se dé su comparecencia".

Este proceso de notificación se hace con referencia a lo que disponen los artículos 1947, 2305 y 1013 del Código Judicial y cumplir así con la resolución debida; sin embargo, de no ser ubicado, no podrá ser enjuiciado.

“Se le se le advierte al emplazado que debe comparecer a este tribunal en el término de 40 días a partir de la última publicación del presente dicto en un diario de circulación nacional (durante 5 días según el Código Judicial) para notificarse de la resolución", sostiene el documento en mención.

Igualmente, la jueza Baloisa Marquínez solicita ayuda a las autoridades en general, para que procedan a capturar al imputado o dicten las órdenes convenientes para con esos fines.

La secretaría del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales procedió a fijar el presente dicto transitorio en un lugar visible, por término de 20 días, y se ordena enviar copias debidamente autenticadas a un diario de circulación nacional para que se proceda con la publicación. Asimismo, para constancia y requisitos, remite copias autenticadas a la Dirección de Gaceta Oficial.

El juicio fue reprogramado del próximo 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025. Además, se estableció una fecha alterna del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

Te puede interesar: Caso Odebrecht: Jueza Marquínez reprograma audiencia para noviembre

El caso Odebrecht, en el que hay 36 personas llamadas a juicio, es el entramado delictivo dedicado a pagar sobornos a cambio de obtener millonarios contratos de obras públicas, no solo en Panamá, sino en varios países de América Latina.

En Panamá, el escándalo se desencadenó cuando la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación en 2017, luego de que Odebrecht admitiera ante las autoridades de Estados Unidos que había pagado sobornos por alrededor de 59 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios panameños a cambio de contratos públicos.

Precisamente, los hijos del expresidente Martinelli, principal acusado en este caso, fueron condenados en EEUU por utilizar el sistema financiero de ese país para ocultar dinero sucio de Odebrecht.

Recomendados: Odebrecht, anatomía del atraco