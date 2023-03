Cortizo afirmó que se siente ‘satisfecho’ con el acuerdo con Minera Panamá

Panamá/En una gira de trabajo en la Costa Abajo de Colón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, destacó el proceso de negociación con Minera Panamá, entre otros.

Con respecto a las conversaciones con Minera Panamá, que concluyeron con la aceptación por la empresa de la redacción del texto final del contrato con los acuerdos anunciados en enero del 2022, el presidente Cortizo aseguró que se siente complacido por los resultados alcanzados.

"Ha sido una negociación complicada, pero afortunadamente conformamos un equipo de primera línea con profesionales y firmas que nos ayudaron a hacer las proyecciones plasmadas en el acuerdo y que representan los mejores intereses para el país", dijo el presidente, quien reiteró sentirse satisfecho con el texto acordado para el contrato.

Elecciones

Al responder otra de las preguntas de los periodistas, el presidente Cortizo desmintió que su administración se dedique a "pases de facturas" a funcionarios por no apoyar temas políticos. "El que me conoce sabe que eso no ocurre en mi administración ni nunca ocurrirá", agregó.

En cuanto a la interrogante sobre las aspiraciones del expresidente de la República, Martín Torrijos como pre candidato presidencial, el gobernante indicó que, como persona mayor de edad, el exmandatario tiene derecho a aspirar a ese alto cargo.

Ministerio de la Mujer

Sobre el Ministerio de la Mujer, Cortizo Cohen indicó que además de un compromiso adquirido en campaña, es un ministerio sumamente importante porque la mitad de la población del país son mujeres. De acuerdo al Presidente “la nueva ministra, Juana Herrera va a hacer un muy buen trabajo, sentando las bases para las futuras ministras de este importante ministerio”, subrayó.

La gira

Al referirse a la recién inaugurada rehabilitación de la vía de 16.3 kilómetros hasta el Castillo de San Lorenzo, el mandatario aprovechó la oportunidad para invitar a turistas panameños y extranjeros a visitar el lugar restaurado por el Ministerio de Cultura “porque es hermoso y tiene una historia impresionante”.

Destacó que la obra es parte de un plan para promover la atracción turística, ya que el Castillo de San Lorenzo es uno de los sitios históricos más impactantes de la región.

El mandatario explicó a los medios que participaron en esta rueda de prensa, el status de proyectos “de rescate” que provienen de otras administraciones y que sumaban un total de 1,051.

En el caso del nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, destacó el esfuerzo permanente de su administración para acelerar su avance, puesto que está en proceso de ejecución al igual que el estadio de Colón.

También se refirió al avance de la obra en el antiguo colegio Abel Bravo para convertirlo en el nuevo Centro de Arte y Cultura de esta provincia. Agregó a la lista de proyectos que lleva a cabo su administración en la costa atlántica, el estadio de Arco Iris y el Armando Dely, que, aunque son proyectos más chicos, forman parte de la lista de inversiones en ejecución para beneficio de los colonenses y que espera inaugurar muchas de ellas.