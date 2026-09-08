Criminólogos advierten aumento de hechos delictivos y mayor acceso a armas de fuego en la capital

Uno de los factores que genera preocupación es el acceso a armas de fuego por parte de grupos delictivos, debido al nivel de violencia que puede acompañar la comisión de estos hechos.

Ciudad de Panamá/El incremento de hechos delictivos de alto impacto registrados en las últimas horas en la capital vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención.

Aunque los casos recientes responden a móviles distintos, especialistas en criminología advierten que la delincuencia ya no se concentra únicamente en las denominadas “zonas rojas” y que los hechos pueden ocurrir en distintos sectores y horarios.

”Hace rato tenemos una situación de una falta de estrategia y sobre todo de reestructurar y mejorar el sistema de inteligencia”, Julio Alonso, criminólogo.

También señaló que actualmente los hechos delincuenciales pueden registrarse independientemente de la hora o del lugar, debido, entre otros factores.

En esta misma línea, el también criminólogo Gustavo Ávila explicó que quienes se dedican a actividades delictivas suelen aprovechar las circunstancias favorables que se presentan para actuar.

”Lasoportunidades donde la persona esté, y si está expuesta van a aprovecharla, quizás ya se superar en temas de horarios de sectores, simplemente tienen a la persona identificada y es algo han sido encargados a hacer”, destacó Ávila.

🔗Puedes leer: Intento de robo a camión blindado en Marbella: Policía y Ministerio Público mantienen diligencias este martes

Ambos especialistas coinciden en que uno de los factores que genera preocupación es el acceso a armas de fuego por parte de grupos delictivos, debido al nivel de violencia que puede acompañar la comisión de estos hechos.

“Estan adquiriendo armas y hay que ir cerrando ciertas válvulas, ¿cómo usted tiene arma? y ¿cómo tienen el recurso para poder obtenerlas?”, cuestionó Ávila.

Además de las acciones dirigidas a combatir el delito, los criminólogos consideran necesario reforzar las estrategias de prevención desde edades tempranas, con programas que permitan intervenir sobre los factores de riesgo que pueden conducir a los jóvenes hacia la delincuencia.

El objetivo, señalan, debe ser evitar que los niños y adolescentes de hoy terminen vinculados a actividades delictivas en el futuro, mediante políticas de prevención más efectivas y sostenidas.

Ante este escenario, TVN Noticias solicitó una entrevista a la Policía Nacional para conocer su posición y las acciones que se desarrollan frente a este panorama de seguridad en la capital. Sin embargo, al cierre de esta información no se había recibido respuesta.

Con información de Jorge Quirós