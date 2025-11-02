Crisis en la formación médica: Más egresados, menos plazas y un sistema que pide planificación

Un punto álgido del debate fue el escalafón salarial, que hace poco atractivo el camino largo de la especialización.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema de salud panameño enfrenta una desconexión crítica entre la cantidad de médicos que se forman y la capacidad del Estado para absorberlos, comprometiendo la calidad de la atención y el futuro profesional de los egresados.

En el programa Radar, la Dra. Oris Lam de Calvo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y el Dr. Paulino Vigil De Gracia, exjefe de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS), detallaron los problemas de planificación y la precaria realidad salarial.

La planificación, clave para el futuro médico

La Dra. Oris Lam de Calvo enfatizó que el problema es estructural y anunciable desde hace años, señalando que la solución primordial reside en la planificación coordinada entre las autoridades de salud y las universidades formadoras.

"La palabra clave desde nuestro punto de vista es planificación. Debe haber una planificación que inicia con las autoridades de salud, en las cuales ellas deben decir cuántos son los médicos que se necesitan en Panamá", destacó la decana.

Puedes leer: Sobreproducción horaria de médicos y nombramientos para internos bajo la lupa en mesas de trabajo por la CSS

El filtro universitario: La Facultad de Medicina de la UP solo acepta 200 cupos nuevos anuales debido a su capacidad docente e infraestructura, a pesar de recibir miles de aspirantes.

El internado como barrera: La formación finaliza con el internado de dos años, donde el médico se hace "idóneo". Sin embargo, si la capacidad del hospital no se ajusta al programa, la formación se ve comprometida.

Sobrecarga docente y la regla de las 10 camas

El Dr. Vigil evidenció la grave sobrecarga en la formación, resaltando que el Programa Nacional del Internado establece un mínimo de 10 pacientes por interno para asegurar el aprendizaje adecuado, una regla que no se cumple.

"La Caja de Seguro Social [...] debiéramos tener 360 internos. Tenemos 850 internos. Entonces es, sí, tenemos que aceptarlo, la capacidad docente se ha mermado, porque ahí hay dos cosas, esta es la parte estructural, pero ¿y quiénes atienden esos profesionales?", agregó De Gracia.

Te puede interesar: Minsa obtiene aprobación de fondos para mejorar disponibilidad de plazas para médicos internos

El exjefe de docencia ejemplificó la disparidad: un hospital con 210 camas debería tener 21 internos, pero en realidad atiende a 49 internos, una relación de 4 internos por cama cuando debería ser de 10. Esto significa que la formación no se está cumpliendo según los estándares.

Salarios que desincentivan la especialización

Un punto álgido del debate fue el escalafón salarial, que hace poco atractivo el camino largo de la especialización. El Dr. Vigil contrastó los largos años de estudio con la remuneración inicial.

Un cardiólogo tarda 14 años en formarse completamente (6 de medicina + 2 de interno + 2 de interna + 3 de cardiología).

Un médico interno gana un salario base de $2,088 mensuales (más pagos por turno y bonos). Al saltar a residente, el rango es de $2,300 a $2,400. Un especialista recién nombrado puede ganar cerca de $3,000.

"Si tú me preguntas a mí los salarios, a pesar de que siempre se quejan de que los médicos ganan mucho, eso hay que revisarlo. Ganan poco, esa es la verdad", puntualizó el médico.

Vigil señaló que muchos médicos generales quedan desempleados al graduarse, y que hay una tendencia mundial a no querer especializarse debido al tiempo invertido versus la vida personal y la progresión salarial.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor digital.