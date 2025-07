Crisis en el Instituto Alfredo Cantón: Diputado Gaitán denuncia que estudiantes reciben clases de 25 minutos y al aire libre

Ciudad de Panamá, Panamá/El icónico Instituto Dr. Alfredo Cantón de San Miguelito atraviesa una serie de problemas. Los estudiantes reciben clases de apenas 25 minutos y algunos grupos deben tomar lecciones al aire libre en parques, debido al deterioro crítico de la infraestructura del plantel.

El diputado independiente, Eduardo Gaitán, quien representa el circuito, ha realizado múltiples recorridos junto a padres de familia para documentar las irregularidades del centro educativo. Los informes técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) revelan desprendimientos y filtraciones que ponen en riesgo la vida de estudiantes y profesores.

"Me atrevo a decir que el daño más grande de todo esto no es el de la infraestructura, sino el que le estamos haciendo a la educación de todos nuestros jóvenes", declaró Gaitán. "Los padres de familia de San Miguelito no envían a sus hijos para dar clases en un parque ni por 25 minutos". El diputado indicó que el Ministerio de Educación (Meduca) mantiene el proyecto de reconstrucción en fase de licitación, con un precio de referencia de 17 millones de dólares. Mientras tanto, los estudiantes han sido reubicados temporalmente en un colegio provisional ubicado frente a la Iglesia del Carmen.

Esta medida ha generado malestar entre las familias, quienes enfrentan dificultades económicas adicionales por el traslado de sus hijos a un centro educativo distante de sus hogares. "¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si en verdad le hubiésemos dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura?", cuestionó Gaitán, quien presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de la Administración por omisión de funciones.

"Por supuesto que complica que al final los chicos tengan una educación de calidad que es como debemos darla. Es por eso que hemos colocado la denuncia a la Procuraduría, la denuncia formal y pertinente, en este caso por omisión de funciones. Porque mira todo lo que ocasiona que una persona, que está asignada a darle mantenimiento a las infraestructuras de las escuelas, no se la haya dado", expresó.

El distrito de San Miguelito cuenta con más de 200 centros educativos entre públicos y privados, de los cuales, el diputado indica que 54 son colegios públicos. El Instituto Alfredo Cantón, fundado en 1969, fue la primera escuela secundaria del distrito y se nombró “Instituto Dr. Alfredo Cantón”, en honor a uno de los pedagogos más reconocidos de la República de Panamá.

Gaitán propone mejorar la Ley de Contrataciones Públicas para permitir que pequeños y medianos constructores puedan acceder a contratos de mantenimiento escolar, en lugar de concentrar estas obras únicamente en grandes empresas.

Paralelamente, el diputado denunció otro problema crítico en su circuito: el deterioro de los tanques de almacenamiento de agua potable. Los vecinos de Altos de Panamá, Altos de Santa María y Limajo consumen agua de un tanque completamente oxidado, con la tapa superior abierta y expuesto a la contaminación de aves. "El suministro de agua es algo tan delicado que no podemos tener ese tipo de situaciones. Esto ya es un problema de salud pública", advirtió Gaitán.

Destacó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se comprometió a fortalecer una estación de bombeo para evaluar si el tanque puede recibir mantenimiento o debe ser reemplazado.

En otro tema, Gaitán confirmó que las negociaciones para conformar las comisiones de la Asamblea Nacional se extendieron hasta altas horas de la madrugada. El legislador expresó optimismo de que los consensos alcanzados permitan finalizar la integración de los grupos de trabajo. El diputado independiente aspira a participar en las comisiones de Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores, como parte de su agenda legislativa.