Crucero National Geographic visita el Parque Nacional Coiba bajo normas de turismo responsable

Ciudad de Panamá/En el marco de un programa enfocado en el ecoturismo y la sostenibilidad, el Parque Nacional Coiba recibió la visita del crucero National Geographic, permitiendo que turistas extranjeros de diversas nacionalidades recorrieran la biodiversidad del área protegida bajo estrictos estándares de conservación y turismo responsable.

La embarcación arribó a los límites del parque a las 6:00 a.m. y cumplió con los protocolos obligatorios de Migración, verificando que tanto la tripulación como los pasajeros mantuvieran su documentación en regla.

Posteriormente, los representantes del crucero se presentaron formalmente en la estación administrativa del parque, donde entregaron los listados de visitantes y el plan de actividades contemplado durante la estadía.

El itinerario incluyó recorridos por zonas marinas y de playa como Ranchería, Islas Cocos y Playa Gambute, además de caminatas por los senderos terrestres Los Monos y Gambute. Todas las actividades se desarrollaron en apego a las normas establecidas por la administración del Parque Nacional Coiba, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y garantizar la protección de los recursos naturales.

Las autoridades destacaron que este tipo de visitas fortalece el posicionamiento de Coiba como destino internacional de ecoturismo, siempre que se cumplan las regulaciones vigentes y los principios de sostenibilidad.

El crucero National Geographic culminó su visita dejando constancia del cumplimiento de las normativas establecidas y reafirmando su compromiso con la conservación del ecosistema del Parque Nacional Coiba.