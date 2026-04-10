CSS gradúa por primera vez a 122 médicos tras culminar su internado

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) celebró, por primera vez, un acto de graduación en el que reconoció a 122 médicos que completaron sus dos años de internado en hospitales de la institución, requisito indispensable para obtener la idoneidad como médicos generales en Panamá.

Durante la ceremonia, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que este logro se produce en un contexto marcado por mayores exigencias ciudadanas hacia el sistema de salud pública.

“Vivimos un momento en el que los servicios de salud pública están bajo un escrutinio constante. La ciudadanía, con razón, espera más de nosotros: atención oportuna, calidad, trato digno y resultados”, expresó.

Por su parte, el jefe nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Dr. Paulino Vigil De Gracia, explicó que la formación en medicina tiene una duración de seis años en universidades públicas o privadas, sin embargo, al finalizar este periodo, los egresados aún no están habilitados para ejercer, ya que deben cumplir con dos años adicionales de internado.

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Vigil De Gracia resaltó que la CSS ha desempeñado un papel clave en este proceso formativo desde 1963, contribuyendo durante más de cinco décadas a la preparación de médicos generales, quienes posteriormente pueden optar por residencias médicas, especialidades y subespecialidades, o continuar brindando atención directa a la población.

¿Cómo es el proceso de internado?

El primer año se realiza en hospitales metropolitanos y regionales, entre ellos el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, el Hospital Rafael Hernández en la provincia de Chiriquí, el Hospital Manuel Amador Guerrero y, desde 2025, la Ciudad de la Salud.

El segundo año se lleva a cabo en hospitales formadores ubicados en distintas regiones del país, como el Hospital de Chepo, el Rafael Estévez en Aguadulce, el Gustavo Nelson Collado en Chitré, el Ezequiel Abadía de Soná, el Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles y el Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro, además del Hospital Rafael Hernández en Chiriquí.

Con esta primera ceremonia de graduación, la CSS formaliza el cierre de una etapa clave en la formación médica, en un momento en que el fortalecimiento del sistema de salud continúa siendo una prioridad nacional.