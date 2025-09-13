De leyendas y colores: el Casco Antiguo se convierte en vitrina de la cultura Ngäbe

En la Plaza Catedral , las artesanas ngäbe desplegaron sus creaciones en el Mercadito Artesanal. Mañana domingo estará abierto hasta las 6:00 p.m.

Panamá/El corazón del Casco Antiguo se llenó este sábado de colores, texturas y símbolos ancestrales. En la Plaza Catedral, las artesanas ngäbe desplegaron sus creaciones en el Mercadito Artesanal, organizado por el Ministerio de Cultura a través de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), en un encuentro que convirtió la plaza en una ventana viva de su identidad cultural.

Entre naguas, chácaras y sombreros, la coordinadora de las artesanas, Mitziti Tugrí Vejarano, explicó el origen de los diseños tradicionales que distinguen a su pueblo.

Nuestro vestido tradicional nace de una leyenda: una joven vio una inundación descender desde la cabecera del río hacia el mar, y en ella venía un ser mitológico, una serpiente de siete cabezas llamada Magata. Ella observó en la piel de la serpiente los rombos y cuadros que hoy plasmamos en las naguas, en las chácaras, en los sombreros y en todas nuestras artesanías”, relató.

Para Tugrí, considerada una experta en las tradiciones de su pueblo, vestir la nagua es mucho más que portar una prenda.

Es un honor porque representa nuestra historia, nuestro legado ancestral, y es una forma de mantener viva nuestra herencia. Nosotros transmitimos nuestra historia a todas las generaciones. Cuando una niña nace, inmediatamente se le viste con una nagüita, así ellas desde siempre sentirán que son parte de su pueblo, de su etnia”.

Los colores brillantes de la indumentaria llamaron la atención de los visitantes y turistas que transitaban la plaza. Muchos se detuvieron a observar los detalles, tomarse fotos y conversar con las artesanas, quienes aprovecharon el espacio para promover su cultura y su trabajo colectivo.

El mercadito, que permanecerá abierto hasta mañana domingo a las 6:00 p.m., se convirtió en una antesala del próximo gran evento cultural: el Desfile de las Mil Naguas, que se celebrará el 18 de octubre en David, Chiriquí, y que cada año reúne a miles de mujeres ngäbe que visten con orgullo esta prenda emblemática.