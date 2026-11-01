Damnificados de Bajito llevan 23 días en albergue y temen que la espera se prolongue

Familias permanecen en el puesto de salud de Bajito, en San Miguel, a la espera de respuestas sobre la reparación o reconstrucción de sus viviendas.

Provincia de Coclé./A 23 días del sismo, numerosas familias damnificadas todavía permanecen en carpas y espacios improvisados, como el puesto de salud de Bajito, en San Miguel, donde esperan una solución que les permita regresar a sus hogares.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha realizado evaluaciones de las estructuras afectadas. Algunas viviendas podrían ser reparadas, mientras que otras requieren demolición y reconstrucción. Sin embargo, los residentes temen que los trabajos tomen varios meses y deban permanecer por más tiempo en el albergue.

“Ya nos dijeron que en este albergue podemos estar tres o cuatro meses mientras nos hacen las viviendas. Estamos a la espera, aunque mi vivienda es para mejora, pero espero que venga pronto para poder regresar”, manifestó una de las damnificadas.

Aunque le preocupa, que no se cumplan los compromisos de reparación.

“No sabemos qué puede pasar, si nos engañan, que van a hacernos las mejoras y no vienen. ¿Hasta cuándo nos van a tener aquí?”, expresó.

Los afectados, aunque reconocen los avances en el proceso de demolición, piden agilizar los trabajos para poder regresar a sus hogares.

“Mi casa está al borde de un barranco y tengo tres niños”, relató una de las residentes, quien espera una respuesta sobre el futuro de su vivienda.

Mientras tanto, las familias continúan en condiciones provisionales, a la espera de que las evaluaciones se traduzcan en soluciones concretas.

Con información de Nathali Reyes.