Dan a conocer la nueva Guía de Consulta del Sujeto Obligado no Financiero

La guía no solo orienta sobre las responsabilidades de los SONF, sino que también ofrece canales de contacto y herramientas diseñadas para acompañarlos y facilitar su cumplimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Superintendencia de Sujetos No Financiaros (SSNF) realizó el lanzamiento de la Guía de Consulta del Sujeto Obligado no Financiero, con el objetivo de facilitar y reforzar las obligaciones legales en materia de prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).

Esta herramienta servirá para que los Sujetos Obligados no Financieros (SONF) conozcan, de manera general, los aspectos que deben considerar en el diseño e implementación de su programa de prevención con un enfoque basado en riesgo.

Además, proporcionará detalles del marco legal y las normativas aplicables en las supervisiones por la SSNF, el apoyo y recursos que ofrece la institución a los SONF, como también ayudar a prevenir que los SONF sean utilizados para la comisión de un delito relacionado con el BC/FT/FPADM.

La superintendente Isabel M. Fernández indicó que la Guía de Consulta del Sujeto Obligado no Financiero marca un nuevo paso, firme y estratégico, con el fortalecimiento institucional de la SSNF, donde se refleja con claridad el compromiso con la transparencia, la cercanía y la mejora continua en la supervisión.

Destacó que el documento fue concebido con un propósito muy claro de poner a disposición de los SONF una herramienta útil, clara y accesible, que les permita comprender con mayor facilidad sus deberes regulatorios en materia de prevención del BC/FT/FPADM.

La superintendente destacó que la guía es la primera de varias herramientas que se irán desarrollando y poniendo a disposición de los Sujetos Obligados no Financieros. “Y lo haremos con la misma filosofía que nos define como institución: ser una Superintendencia de puertas abiertas, accesible, cercana y comprometida con su misión”, señaló.

Añadió que la guía no solo orienta sobre las responsabilidades de los SONF, sino que también ofrece canales de contacto y herramientas diseñadas para acompañarlos y facilitar su cumplimiento.

Durante el acto, la directora de supervisión encargada, Kathia Vega, presentó el video resumen de la Guía, mientras que Yariela Romero, Jefa de Supervisión, expuso el Proceso y Protocolo de Supervisión. Además, servidores públicos de la SSNF realizaron una dramatización que ilustró un proceso de supervisión en acción.

La superintendente estuvo acompañada por el subintendente Giankarlo Vásquez, directores y jefes de la SSNF, así como por autoridades invitadas, presidentes de gremios y asociaciones, representantes de empresas de cumplimiento e invitados especiales.