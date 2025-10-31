Declaran culpable a hombre por femicidio en Chiriquí; fiscalía solicita una pena máxima de 30 años de prisión

Chiriquí/Un ciudadano de 31 años fue declarado culpable por el delito de femicidio, en un fallo emitido por decisión unánime del Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, tras dos días de audiencia en el Órgano Judicial de David. El tribunal estuvo integrado por los jueces Carmen Batista, María Salina y Basilio Guerra, quienes evaluaron 24 pruebas presentadas durante el proceso: 17 testimoniales, 5 periciales y 2 materiales.

La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el 17 de noviembre a las 3:00 p.m., en la sala 9 del tribunal. En representación del Ministerio Público, los fiscales Hernán Mora y Alicia Salinas, de la Sección de Homicidios y Femicidios, solicitaron la pena máxima de 30 años de prisión, mientras que los defensores particulares Ana Caballero y Duay Lizondro pidieron una condena de 18 años.

El caso se suscitó tras registrarse un femicidio durante el fin de semana del 7 de enero de 2024, en la provincia de Chiriquí. La víctima, una mujer de 29 años, fue agredida con arma blanca por su expareja, un hombre de 30 años, en medio de una discusión ocurrida en horas de la madrugada en el corregimiento de Bocalatún, distrito de Boquerón, falleciendo posteriormente producto de las heridas ocasionadas.

Tras el crimen, el Ministerio Público y los especialistas en Criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) iniciaron las investigaciones correspondientes. Vecinos y familiares de la víctima la habían descrito como una joven madre apreciada y querida en la comunidad, reconocida por su carisma y espíritu solidario.