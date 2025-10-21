Decomisan más de 600 mil dólares en mercancía presuntamente falsa en local de Santa Ana

No se registraron aprehensiones por este decomiso, sin embargo, se investiga la procedencia y la posible responsabilidad de los propietarios del local.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 600 mil dólares en mercancía de marcas presuntamente falsificadas ubicada en un local comercial en el corregimiento de Santa Ana fue decomisada por la Policía Nacional y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Informática, como parte de la operación "Torner".

En total, fueron decomisados 4,463 artículos entre zapatillas, medias, gorras, lentes, chancletas y suéteres, tras la diligencia de allanamiento. Todos los artículos eran de marcas falsificadas.

Tras este decomiso se originó una investigación por el delito contra los derechos de la propiedad industrial.

Según el informe de la Policía Nacional, estos artículos estaban siendo vendidos al detal y al por mayor para ser comercializados como originales dentro del mercado de la buhonería.

Aunque el operativo no resultó en aprehensiones, se adelantan diligencias para establecer la procedencia y la posible responsabilidad de los propietarios del local dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

