Decomisan armas y drogas en operativo dentro de la cárcel Nueva Esperanza

Un arsenal compuesto por trece armas de fuego, municiones, drogas, celulares y armas blancas fue decomisado en la cárcel Nueva Esperanza de Colón, durante un operativo de inteligencia que expuso los vínculos entre privados de libertad y redes criminales externas.

La acción, denominada Operación Armagedón XL, se llevó a cabo en los pabellones 1, 2, 3 y 6 del penal, donde se incautaron trece armas de fuego ocultas que presuntamente eran utilizadas para fortalecer estructuras delictivas dentro y fuera del centro carcelario.

Se decomisaron 30 paquetes con presunta cocaína, 30 bolsitas con presunta marihuana, 192 municiones, 20 proveedores, 165 teléfonos celulares, 80 armas blancas tipo platina y 17 pesas digitales.

Las autoridades indicaron que el operativo no solo permitió retirar del penal artículos de alta peligrosidad, sino también recolectar información clave sobre las redes de comunicación entre privados de libertad y personas externas.

Según el Ministerio de Seguridad, estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad y control carcelario, que busca desarticular las actividades delictivas que se gestan desde los recintos penitenciarios.