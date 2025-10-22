Decomisan drogas y recuperan artículos relacionados con robo y hurto a comercios

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Empeño en el corregimiento de Pueblo Nuevo, ejecutando más de 10 diligencias de allanamientos en busca de personas requeridas.

En los registros se decomisaron bolsas con presuntas sustancias ilícitas, además de 32 celulares en su caja, cargadores y otros accesorios tecnológicos que se presume guarden relación con investigaciones por robo y hurtos en comercios.

En esta acción, dos personas resultaron aprehendidas y remitidas ante las autoridades judiciales por delitos relacionados con drogas.