Decomisan 119 huevos de tortuga carey que eran transportados de forma ilegal en Bocas del Toro

Los huevos fueron reubicados en un sitio de anidación en Isla Colón para permitir su incubación natural y contribuir a la conservación de esta especie en peligro.

Como parte de las acciones para proteger la fauna silvestre, las autoridades informaron sobre el decomiso de 119 huevos de tortuga carey que eran transportados de forma ilegal en la provincia de Bocas del Toro.

Tras realizar la inspección correspondiente, los huevos fueron reubicados y sembrados en un importante sitio de anidación en Isla Colón, donde podrán completar su proceso de incubación natural.

Según las autoridades, esta medida busca fortalecer la conservación de la tortuga carey, una especie considerada clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos y cuya población enfrenta múltiples amenazas, entre ellas el tráfico ilegal de sus huevos.

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"Cada huevo que protejamos es un paso más hacia la supervivencia de las tortugas marinas", destacaron las autoridades al informar sobre el operativo.

La protección de los nidos y la recuperación de huevos extraídos ilegalmente forman parte de las estrategias de conservación que buscan aumentar las posibilidades de supervivencia de las crías y contribuir a la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en el país.