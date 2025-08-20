Deficiencias en el Hospital Nicolás A. Solano preocupan a pacientes y autoridades en La Chorrera

Pacientes denuncian falta de equipamiento y demoras en la atención médica en el centro hospitalario de La Chorrera.

La Chorrera, Panamá Oeste/La historia de Valerio Gil ilustra una problemática que aqueja diariamente a cientos de usuarios del Hospital Regional de La Chorrera Nicolás A. Solano en la provincia de Panamá Oeste.

Este paciente, quien viaja desde Capira, invierte hasta 80 dólares en transporte para llegar al hospital, solo para enfrentarse a esperas que se extienden casi durante todo el día antes de recibir atención.

Para Gil, como usuario, esta situación es preocupante sobre todo cuando las personas acuden desde largas distancias buscando atención médica, sin embargo, las demoras que tienen los médicos y enfermeras para atender generan esta situación problemática.

La experiencia de Gil no es un caso aislado. Otros pacientes que viajan desde localidades más cercanas enfrentan las mismas dificultades. Los usuarios coinciden en señalar que el hospital requiere equipamiento de forma urgente en las salas de espera, el área de urgencias, los cuartos de hospitalización y los baños.

Te podría interesar: Víctimas de negligencia médica en Panamá solicitan una ley que respalde a las familias afectadas

Carencias evidentes

Las deficiencias, según testimonios recogidos, "saltan a la vista".Una usuaria embarazada describió la precaria situación destacando que, en el lugar, ya no se cuenta con gel para las manos. A su vez, los baños no están acordes con lo que debería ser un hospital.

Tras varios días de solicitar declaraciones, el Ministerio de Salud (Minsa) finalmente respondió a TVN Noticias sobre las acusaciones. Las autoridades sanitarias informaron sobre la existencia de proyectos de ampliación e incluso planes para construir un hospital materno-infantil en la región.

Autoridades añadieron que cuentan con rutas que deben seguir para el mejoramiento del hospital: capacitación del personal, rotación del personal del área de urgencias. Destacaron que una comisión se aproximó a las instalaciones hospitalarias y que se está elaborando planes estratégicos concisos para mejorar esta atención.

La situación ha trascendido el ámbito administrativo. Actualmente, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste investiga casos por presunta negligencia médica en este hospital, donde varios pacientes han fallecido tras largas jornadas de espera para recibir atención.

Entre los casos que reposan en las entidades judiciales se encuentran el fallecimiento de un hombre mayor de más de 40 años, una mujer junto con sus gemelos, y una extensa lista de situaciones similares que mantienen bajo escrutinio legal las operaciones del centro hospitalario.

Con información de Yiniva Caballero